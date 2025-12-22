La rapper Nicki Minaj è apparsa a sorpresa a un raduno di conservatori in Arizona. Parlando sul palco della convention AmericaFest di Turning Point USA, l’artista ha elogiato il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance, definendoli “modelli di riferimento” per i giovani. La star del rap è stata intervistata da Erika Kirk, vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk, che nel frattempo ha assunto la guida di Turning Point. Kirk ha chiesto a Minaj del suo ritrovato sostegno a Trump, che aveva condannato in passato. L’apparizione di Minaj domenica all’evento di punta della potente organizzazione giovanile conservatrice potrebbe consolidare il suo status di seguace del MAGA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nicki Minaj a sorpresa sul palco in sostegno di Trump e Vance: “Sono modelli per i giovani” – Video

