nicki minaj accusa jay z di essere un satanista e un predatore sessuale

Da settimane, Nicki Minaj lancia accuse pesanti contro Jay-Z, definendolo un satanista e un predatore sessuale. La cantante ha portato questa polemica al centro dell’attenzione, alimentando una faida che coinvolge anche Desiree Perez, CEO di Roc Nation. La situazione resta tesa e nessuno dei protagonisti ha ancora commentato ufficialmente.

Tra Nicki Minaj e Jay-Z è in corso da tempo una faida, che coinvolge anche la CEO di Roc Nation, Desiree Perez. La rapper statunitense, di recente nella bufera per il suo esplicito appoggio a Donald Trump, ha accusato il produttore di essere in debito con lei di duecento milioni di dollari. Quando l’app di Tidal è stata creata nel 2015, la cantante possedeva il 3% delle azioni della società, in cambio della creazione di contenuti. Sei anni dopo, Carter ha venduto l’azienda a Square per oltre trecento milioni di dollari, ma a lei venne offerto solo un milione. L’amministratore delegato di Roc Nation, mesi fa, ha diffuso ai media l’indiscrezione secondo cui Nicki Minaj avrebbe venduto la propria abitazione in California, per risarcire una guardia giurata con cinquecentomila dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nicki Minaj ha dichiarato di essere diventata la sua fan numero uno di Donald Trump.

