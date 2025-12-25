Nicki Minaj si è presa una pausa dai social media dopo la sua recente apparizione come ospite all’ AmericaFest di Turning Point USA. Mercoledì 24 dicembre, la rapper statunitense ha disattivato il suo account Instagram a causa delle critiche ricevute dopo aver incontrato Erika Kirk, moglie dell’attivista politico Charlie Kirk, per un’intervista a Phoenix il 21 dicembre. Chi visita il suo account ora vede solo il messaggio “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”. Lo scivolone di Nicki Minaj. Durante l’intervista all’AmericaFest, Minaj ha elogiato sia il presidente Donald Trump che il vicepresidente J. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nicki Minaj disattiva Instagram dopo essere apparsa con Erika Kirk all’AmericaFest di Turning Point USA

Leggi anche: Erika Kirk mostra allo staff di Turning Point la medaglia della Libertà conferita al marito Charlie

Leggi anche: La gaffe di Nicki Minaj a un raduno per Charlie Kirk: «Vance? Un assassino»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nicki Minaj disattiva Instagram dopo essere apparsa con Erika Kirk all’AmericaFest di Turning Point USA - Nicki Minaj si è presa una pausa dai social media dopo la sua recente apparizione come ospite all’ AmericaFest di Turning Point USA. msn.com