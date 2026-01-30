addio alla juventus pedro felipe pronto a passare in prestito al sassuolo

La Juventus si prepara a cedere Pedro Felipe in prestito al Sassuolo. Nei prossimi giorni, i due club potrebbero chiudere l’accordo, con i bianconeri che cercano di alleggerire la rosa prima della fine del mercato. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare all’addio del giovane brasiliano dalla Juventus.

Juventus e Sassuolo potrebbero chiudere l’operazione riguardante Pedro Felipe in questi ultimi giorni di trattative con i bianconeri pronti a sfoltire il proprio organico. La Juventus è pronta a salutare Pedro Felipe, destinazione Sassuolo (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Sassuolo, che ha chiuso per l’acquisto di Nzola in attacco, è pronto a regalare a Fabio Grosso un rinforzo importante anche in difesa con il centrale della Juventus pronto a mettersi a disposizione della squadra neroverde. Stando a quanto affermato da Daniele Trecca su X, ci sarebbero dialoghi aperti tra Juventus e Sassuolo per la cessione in prestito di Pedro Felipe ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus sta definendo la strategia per le cessioni dei giovani talenti, tra cui Rouhi, destinato alla Serie B, e Pedro Felipe, richiesto da Sassuolo e Verona.

La partita tra Juventus Next Gen e Ascoli si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.

