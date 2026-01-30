Addio alla Juventus Pedro Felipe pronto a passare in prestito al Sassuolo
La Juventus si prepara a cedere Pedro Felipe in prestito al Sassuolo. Nei prossimi giorni, i due club potrebbero chiudere l’accordo, con i bianconeri che cercano di alleggerire la rosa prima della fine del mercato. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare all’addio del giovane brasiliano dalla Juventus.
Juventus e Sassuolo potrebbero chiudere l’operazione riguardante Pedro Felipe in questi ultimi giorni di trattative con i bianconeri pronti a sfoltire il proprio organico. La Juventus è pronta a salutare Pedro Felipe, destinazione Sassuolo (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Sassuolo, che ha chiuso per l’acquisto di Nzola in attacco, è pronto a regalare a Fabio Grosso un rinforzo importante anche in difesa con il centrale della Juventus pronto a mettersi a disposizione della squadra neroverde. Stando a quanto affermato da Daniele Trecca su X, ci sarebbero dialoghi aperti tra Juventus e Sassuolo per la cessione in prestito di Pedro Felipe ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus, strategia sulle cessioni: Rouhi in Serie B, Pedro Felipe richieste da Sassuolo e Verona
La Juventus sta definendo la strategia per le cessioni dei giovani talenti, tra cui Rouhi, destinato alla Serie B, e Pedro Felipe, richiesto da Sassuolo e Verona.
Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: Scaglia vola su D'Uffizi, risponde Pedro Felipe andando vicinissimo al gol
La partita tra Juventus Next Gen e Ascoli si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.
Lazio, parla Pedro: «La prima cosa che devo fare sarà dire addio ai biancocelesti, club meraviglioso. Sul futuro…»
Pedro Felipe nel mirino del Sassuolo Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo si sarebbe interessato nuovamente a Pedro Felipe, difensore 2004 della Next Gen bianconera
Pedro Felipe nel mirino del Sassuolo Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo si sarebbe interessato nuovamente a Pedro Felipe, difensore 2004 della Next Gen bianconera
