Pedro Felipe Sassuolo il difensore della Next Gen è pronto ad approdare in Serie A | questa la formula per il passaggio ai neroverdi

Pedro Felipe Sassuolo lascia la Next Gen e si prepara a debuttare in Serie A con il Sassuolo. Il difensore brasiliano è partito in prestito secco e conta di farsi trovare pronto per la nuova sfida in massima serie.

di Marco Baridon Pedro Felipe Sassuolo, il difensore brasiliano saluta la Next Gen e vola in Serie A in prestito secco. Il calciomercato invernale della Juventus non vive solo delle frenetiche ricerche per puntellare la rosa di Luciano Spalletti, ma si accende anche grazie alla valorizzazione dei preziosi talenti coltivati nel vivaio. La notizia appena trapelata conferma un'operazione in uscita di grande rilievo strategico, che testimonia la bontà del lavoro svolto con la seconda squadra. Secondo quanto riportato in esclusiva da Marco Baridon per , la trattativa per il passaggio di Pedro Felipe al Sassuolo è arrivata al traguardo finale.

