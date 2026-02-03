Neonata rapita a Cosenza | per periti il sospettato avrebbe potuto intendere e volere

Una neonata di pochi giorni è stata presa nel tardo pomeriggio di martedì in un quartiere di Cosenza. La scomparsa ha subito messo in moto le forze dell’ordine, che hanno avviato subito le ricerche. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e cosa abbia portato alla sparizione della piccola. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, mentre le autorità lavorano per trovare la baby e fare luce sull’accaduto.

Una neonata di appena pochi giorni di vita è stata rapita nel tardo pomeriggio di martedì a Cosenza, in un quartiere residenziale del capoluogo calabrese, in circostanze che hanno scatenato un’indagine serrata e un’ampia mobilitazione delle forze dell’ordine. Il sospettato, un uomo di origine straniera ma residente in città da diversi anni, è stato arrestato nei pressi di un’area verde a pochi chilometri dal luogo del reato, dopo un’operazione congiunta tra polizia di Stato e carabinieri che ha coinvolto anche unità cinofile. L’arresto è avvenuto in seguito a una segnalazione anonima che ha portato gli investigatori a un’abitazione di periferia, dove l’uomo è stato bloccato mentre tentava di nascondere il bambino all’interno di un baule nascosto in un garage. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neonata rapita a Cosenza: per periti, il sospettato avrebbe potuto intendere e volere Approfondimenti su Neonata Rapita Cosenza Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa “capace di intendere e volere”: il risultato della perizia La donna che ha rapito una neonata in una clinica di Cosenza era lucida al momento dell’azione. Staccò a morsi il dito a una poliziotta: assolto. “Incapace di intendere e volere” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Neonata Rapita Cosenza Argomenti discussi: Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa Vespa: Il pancione della moglie era credibile. Il legale di lei: Non è una...; Sorveglianza speciale revocata dopo trent’anni: accolto il ricorso di Cosimo Commisso. Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa capace di intendere e volere: il risultato della periziaSecondo la perizia psichiatrica disposta dalla gup del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno, Rosa Vespa, la 51enne che rapì una neonata da una clinica ... fanpage.it Rapì neonata a Cosenza, per periti del gup era capace di intendere e volere(ANSA) - COSENZA, 03 FEB - Rosa Vespa, la 52enne che la sera del 21 gennaio 2025 rapì una neonata di appena un giorno da una clinica privata ... notizie.tiscali.it NEONATA RAPITA A COSENZA, LA PERIZIA PSICHIATRICA: “ROSA VESPA CAPACE DI INTENDERE E VOLERE” I consulenti del Gip escludono l’incapacità al momento dei fatti: prosegue l’iter giudiziario sul rapimento avvenuto nella clinica Sacro Cuore htt - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.