Staccò a morsi il dito a una poliziotta | assolto Incapace di intendere e volere

Ascoli Piceno, 2 dicembre 2025 – Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli ha assolto il 25enne originario del Gambia avvenuto lo scorso 7 febbraio a San Benedetto da parte della Polizia di Stato al termine di una serie di episodi di violenza messi in atto contro agenti del commissariato e personale infermieristico dell’ospedale Madonna del Soccorso; il più grave è il morso dato ad una poliziotta del commissariato rivierasco che ha causato l’amputazione della falange ungueale del secondo dito della mano destra, una ferita che ha richiesto un’ operazione chirurgica e una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Staccò a morsi il dito a una poliziotta: assolto. “Incapace di intendere e volere”

Leggi anche questi approfondimenti

Orecchio staccato a morsi a un carabiniere: condannato a 5 anni - facebook.com Vai su Facebook

Dito staccato a morsi, come sta la poliziotta aggredita - San Benedetto del Tronto (Ascoli), 12 febbraio 2025 – La poliziotta aggredita è stata operata alla mano, mentre per il suo aggressore è stato convalidato l’arresto, da parte del giudice del tribunale ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Fermato senza biglietto sul treno, uomo cerca di staccare dito a morsi a una poliziotta - Una poliziotta è rimasta ferita a una mano dopo che un uomo ha tentato di staccarle a morsi un dito durante un controllo di polizia a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Lo riporta fanpage.it

San Benedetto, dito staccato a morsi, via libera del tribunale: si costituisce parte civile la poliziotta - Dito staccato a morsi, via libera del tribunale di Ascoli: si costituisce parte civile la poliziotta. Lo riporta corriereadriatico.it

Stacca a morsi un dito alla poliziotta: l'agente è stata operata dall'equipe del professor Riccio per salvare la falange - Lo avevano portato in commissariato dopo averlo prelevato dal treno in stato di totale agitazione, ma una volta negli uffici della polizia ha aggredito gli agenti ed ha addirittura ... Secondo corriereadriatico.it

Fermato senza biglietto sul treno e portato in commissariato, stacca a morsi un dito a una poliziotta - Venerdì sera, un controllo di routine si è trasformato in un incubo al commissariato di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Riporta blitzquotidiano.it

Stacca a morsi parte del dito di una poliziotta - Rabbia del Siulp Notte movimentata nel commissariato di San Benedetto, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it