Nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti emerge che Jeffrey Epstein voleva coinvolgere Leonardo DiCaprio in attività promozionali fuori dall’Italia. Si tratta di un tentativo che il finanziere avrebbe fatto per portare l’attore in alcuni eventi internazionali, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla reale portata di questi piani.

Nuovi documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) rivelano che Jeffrey Epstein avrebbe tentato di coinvolgere Leonardo DiCaprio in attività promozionali all’estero. L’attore premio Oscar sarebbe stato citato in una email inviata a Lord Peter Mandelson, all’epoca ministro britannico, per sondare possibili opportunità di endorsement con aziende non statunitensi. L’email del 2009. In una comunicazione datata giugno 2009, Epstein scriveva a Mandelson: "Riesci a pensare a qualcuno in India, Cina, Giappone, Russia o altri paesi che potrebbe voler l’appoggio di Leonardo DiCaprio? Sta cercando prodotti non americani da promuovere per fare soldi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nei file di Epstein anche Leonardo DiCaprio: così il finanziere voleva promuoverlo fuori dagli Usa

Approfondimenti su Epstein Leonardo

Nuovi documenti rivelano che il nome di Leonardo DiCaprio compare nei file di Jeffrey Epstein.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Epstein Leonardo

Argomenti discussi: Chi è Vincenzo Iozzo, l’hacker italiano citato nei file di Epstein; Chi c'è nei nuovi file Epstein e perché i legali delle vittime scalpitano; Epstein, nei nuovi file spuntano Melania e Lutnick. Le vittime: Noi esposte, loro no; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti.

Nei file di Epstein anche Leonardo DiCaprio: così il finanziere voleva promuoverlo fuori dagli UsaIl nome di Leonardo DiCaprio riemerge tra le carte dell’inchiesta Epstein. Tra le email desecretate compare un riferimento all’attore come possibile testimonial per aziende straniere. Un tentativo del ... ilgiornale.it

Negli Epstein files spunta anche il Castello di DuinoIn una mail datata 10 ottobre 2010 dal mittente cancellato si chiede al finanziere americano se fosse interessato alla dimora dei conti Thurn und Taxis ... rainews.it

Il 2 febbraio 2000 la premiere negli Stati Uniti del film The Beach diretto da Danny Boyle. Con Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet, Tilda Swinton, Staffan Kihlbom, Paterson Joseph. Arrivato in Thailandia in cerca di vere emozioni e sensazi - facebook.com facebook

Con la nuova candidatura per “One Battle After Another”, Leonardo DiCaprio tocca quota sette nomination ai BAFTA come miglior attore, un risultato che lo colloca tra le grandi firme del premio. A 51 anni, l’attore entra così in un club ristrettissimo di leggende d x.com