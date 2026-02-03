Nei file di Epstein anche Leonardo DiCaprio | così il finanziere voleva promuoverlo fuori dagli Usa

Nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti emerge che Jeffrey Epstein voleva coinvolgere Leonardo DiCaprio in attività promozionali fuori dall’Italia. Si tratta di un tentativo che il finanziere avrebbe fatto per portare l’attore in alcuni eventi internazionali, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla reale portata di questi piani.

Nuovi documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) rivelano che Jeffrey Epstein avrebbe tentato di coinvolgere Leonardo DiCaprio in attività promozionali all’estero. L’attore premio Oscar sarebbe stato citato in una email inviata a Lord Peter Mandelson, all’epoca ministro britannico, per sondare possibili opportunità di endorsement con aziende non statunitensi. L’email del 2009. In una comunicazione datata giugno 2009, Epstein scriveva a Mandelson: "Riesci a pensare a qualcuno in India, Cina, Giappone, Russia o altri paesi che potrebbe voler l’appoggio di Leonardo DiCaprio? Sta cercando prodotti non americani da promuovere per fare soldi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

