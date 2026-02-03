Negli ultimi giorni sono emerse nuove rivelazioni sui Files di Epstein. Oltre a coinvolgere figure come Putin, Musk e Salvini, i documenti pubblicati mostrano come i legami del finanziere morto in carcere nel 2019 siano ancora più profondi di quanto si pensasse. La mole di file, arrivata a quasi tre milioni di pagine, svela dettagli che mettono in discussione i rapporti tra l’élite globale e Epstein, anche anni dopo la sua prima condanna per reati sessuali.

Il flusso di pubblicazioni di documenti iniziato alla fine di febbraio 2025 e culminato il 30 gennaio nella pubblicazione di quasi tre milioni di pagine di file su Jeffrey Epstein, ha messo in luce la profondità, l’intensità e la persistenza dei legami del finanziere morto suicida in carcere nel 2019 con l’élite globale, anche dopo la prima condanna per reati sessuali risalente al 2008. Contraddicendo anni di smentite da parte di big di Wall Street, vip di Hollywood e celebri miliardari. Negli Epstein Files sono spuntati persino Vladimir Putin e addirittura Matteo Salvini. Senza dimenticare Elon Musk. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Negli Epstein Files spuntano anche Putin, Musk e Salvini: tutte le nuove rivelazioni

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Nuove rivelazioni emergono dagli Epstein files.

Gli Stati Uniti hanno reso pubblici i documenti secretati che rivelano le presenze di Matteo Salvini negli Epstein Files.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Epstein, nei nuovi file spuntano Melania e Lutnick. Le vittime: Noi esposte, loro no; Caso Epstein: Trump citato 3.200 volte nei nuovi documenti, tra accuse gravi e soffiate; Caso Epstein, 3 milioni di nuovi file messi online da governo Usa; Donald Trump sotto accusa: il suo nome spunta 3.200 volte nei nuovi file relativi al caso Epstein per abusi su minori.

Perché Epstein era interessato all’ascesa politica di Matteo Salvini e cosa c’è nei fileOltre una ventina di conversazioni, nei cosiddetti Epstein Files, riguardano il leader leghista Matteo Salvini ... fanpage.it

Epstein files, in breve. Storia di uno scandalo e di una clamorosa violazione della privacyOltre tre milioni di pagine, 2.000 video, circa 180.000 fotografie pubblicati. Una mole altrettanto grande non ancora diffusa, che il governo americano ... huffingtonpost.it

Salvini negli Epstein Files: l’amico Bannon sapeva del Papeete 8 mesi prima x.com

Il suo nome compare centinaia di volte negli archivi desecretati del Dipartimento di Giustizia Usa sul caso Epstein. Nessuna accusa, nessun procedimento. Ma l’attenzione mediatica esplode - facebook.com facebook