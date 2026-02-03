Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio, ha negato di aver mai avuto contatti con Jeffrey Epstein. I file recentemente pubblicati avevano fatto pensare a possibili incontri, ma lui ha subito smentito. Sefcovic ha spiegato di non aver mai avuto rapporti con il finanziere americano, morto e accusato di traffico sessuale. La questione resta al centro dell’attenzione, ma il commissario europeo ribadisce di non aver mai incrociato Epstein.

Il commmissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic smentisce richieste di contatti con Jeffrey Epstein che emergerebbero dai file sul finanziere americano morto e accusato di traffico sessuale. “Non ho mai avuto alcun contatto diretto o indiretto, comunicazione o incontro con Jeffrey Epstein. Non ho autorizzato richieste né ho acconsentito che qualcuno menzionasse il mio nome a Jeffrey Epstein, incluso politico ed ex inviato dell’Unione Europea per il dialogo Kosovo-Serbia, Miroslav Lajcak. Qualsiasi menzione del genere è stata fatta a mia insaputa”, riferisce Sefcovic, tramite il suo portavoce Balazs Ujvari nel briefing quotidiano con la stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, il commissario Ue Sefcovic: “Mai avuto contatti con il finanziere”

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con Mohammad Hannoun e ha annunciato che procederà con una querela.

La commissione di Vigilanza della Camera Democratica ha divulgato nuove foto dell’archivio di Jeffrey Epstein, rivelando incontri di personaggi pubblici e potenti con l’ex finanziere coinvolto in scandali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Il commissario della NFL Roger Goodell deve affrontare molteplici domande sulle e-mail del comproprietario dei Giants con Jeffrey Epstein; La NFL rilascia una dichiarazione sulle e-mail del comproprietario dei Giants con Jeffrey Epstein; Epstein files, si dimette il laburista Peter Mandelson.

Bill e Hillary Clinton testimonieranno davanti a una commissione di inchiesta sul caso EpsteinDopo mesi di rifiuti l’ex presidente Democratico degli Stati Uniti Bill Clinton e l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton (moglie di Bill, anche lei Democratica) hanno deciso di testimoniare davanti ... ilpost.it

Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al congresso sul caso EpsteinBill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti a una commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Epstein, ha annunciato il 2 febbraio il portavoce dell’ex presidente democratico Legg ... internazionale.it

Caso Epstein, Trump: "Mai stato sulla sua isola" Il presidente Usa continua a difendersi dalle accuse: "Lui e Wolff hanno cospirato per danneggiarmi" - facebook.com facebook

Bill e Hillary Clinton testimonieranno davanti a una commissione di inchiesta sul caso Epstein x.com