Milan sprint finale di mercato | non solo Mateta blitz su Cissè e caccia al difensore

La sessione di mercato del Milan si infiamma negli ultimi giorni di gennaio. La società lavora senza sosta per portare in squadra nuovi giocatori, puntando a rinforzare subito la rosa e a pianificare anche per il futuro. Tra le operazioni più calde ci sono il blitz su Cissè e la caccia a un difensore, mentre il nome di Mateta resta tra i possibili acquisti. I dirigenti rossoneri vogliono chiudere quanto prima, sperando di avere i rinforzi pronti per le prossime partite.

Il Milan ha acceso il turbo nelle ultime giornate del mercato invernale e sta lavorando su più operazioni per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di chiudere gennaio con innesti immediatamente funzionali e investimenti mirati sul futuro. Mentre cresce la fiducia per l’arrivo di Jean-Philippe Mateta, la dirigenza rossonera ha aperto altri dossier, tra cui quello che porta ad Alphadjo Cissè, esterno offensivo classe 2006 di proprietà del Verona. L’operazione nasce da lontano ma si è accelerata solo nelle ultime ore, quando il Milan ha deciso di affondare il colpo su un profilo giovane che ha già lasciato il segno in questa stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Nei giorni che precedono la chiusura del mercato, il Milan lavora su più fronti.

