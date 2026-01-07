Naspi e Dis-Coll il calendario dei pagamenti di gennaio e le novità del 2026

A gennaio, nella prima metà del mese, saranno erogati i pagamenti della Naspi e della Dis-Coll, le principali misure di sostegno per i lavoratori disoccupati in Italia. Questo articolo presenta il calendario aggiornato e le eventuali novità previste per il 2026, offrendo informazioni chiare e precise per chi usufruisce di questi strumenti di tutela.

Anche a gennaio, nella prima metà del mese, arriveranno a chi ne ha diritto la Naspi e la Dis-Coll. Si tratta delle due principali forme di sussidio di disoccupazione in Italia. La prima è dedicata ai dipendenti e la seconda ai collaboratori. Entrambe prevedono un progressivo calo del sussidio e incentivi alla ricerca del lavoro per chi le riceve. Nel 2026, la Naspi però cambierà almeno in una delle sue forme. La Manovra finanziaria ha infatti introdotto una modifica della cosiddetta Naspi anticipata, che può essere richiesta all'Inps come incentivo all'imprenditorialità. In particolare a cambiare sarà la liquidazione di questa misura, che si applica però soltanto in alcuni casi specifici.

