Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata davanti all' ospedale Si cerca il fratello

Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata ferita gravemente alla schiena e abbandonata davanti all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. I soccorsi sono arrivati subito, ma per Jlenia Musella non c’era più niente da fare. La polizia sta cercando di capire chi abbia potuto farle del male e si concentra sulla ricerca del fratello, che potrebbe avere qualche informazione utile. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per quanto accaduto.

È morta poco dopo il suo arrivo in ospedale Jlenia Musella, 22 anni, residente nel rione Conocal di Ponticelli alla periferia Est di Napoli. La giovane è stata ferita mortalmente con una coltellata alla schiena nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, ed è deceduta nonostante i tentativi dei medici dell'emergenza di salvarle la vita. La Polizia di Stato è intervenuta presso l’ospedale Villa Betania in seguito alla segnalazione dell’arrivo di una ragazza con una grave ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo il ricovero, la 22enne, classe 2003, è spirata. Secondo le prime informazioni, Jlenia Musella è stata portata all’ospedale Evangelico a bordo di un’auto privata, prima del successivo intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata davanti all'ospedale. «Si cerca il fratello» Approfondimenti su Napoli Uccisione Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: «Scaricata davanti all'ospedale» Questa mattina a Napoli una giovane di 22 anni, Ylenia Musella, è stata colpita con un coltello alla schiena. Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale», caccia al fratello Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Uccisione Argomenti discussi: Giovane uccisa a Napoli: in corso le ricerche del fratello; Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli, ferito un 22enne. Femminicidio a Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena. Ipotesi lite in famigliaAGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, dopo essere stata ferita con un'arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Com ... msn.com Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: indagini sulla morte di Ilenia MusellaNapoli - Una corsa disperata verso il pronto soccorso, poi l’arrivo ormai senza vita. È finita così, nel pomeriggio di oggi, la vita di Ilenia Musella, 22 ... pupia.tv Napoli, 22enne uccisa a coltellate: morta durante il trasporto in ospedale | https://h7.cl/1o3R6 - facebook.com facebook #napoli, spari ai #quartieri spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.