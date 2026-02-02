Genoa-Napoli | tornano a disposizione Politano e Rrahmani

Il Napoli si prepara alla trasferta di Genova con due ritorni importanti. Politano e Rrahmani sono tornati a disposizione di Antonio Conte dopo aver recuperato dagli infortuni. La squadra si allena con più entusiasmo, pronto a mettere in campo tutta la forza per il match di domenica.

Arrivano buone notizie dall'infermeria per Antonio Conte. Politano e Rrahmani hanno recuperato dai problemi muscolari e tornano disponibili per la prossima gara di campionato, in programma sabato 7 febbraio all ore 18 allo stadio Marassi di Genova, contro i rossoblu di mister De Rossi. "Buone notizie dall'infermeria per il Napoli: Amir Rrahmani e Matteo Politano hanno recuperato e dovrebbero essere disponibili per la trasferta contro il Genoa (in programma sabato 7 febbraio alle 18:00, ndr)".

Durante le analisi presso il Pineta Grande Hospital, sono emerse lesioni distrattive per Politano e Rrahmani, in seguito agli infortuni subito durante la partita tra Napoli e Sassuolo.

La SSC Napoli ha pubblicato un bollettino medico aggiornato sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati durante la partita contro il Sassuolo.

