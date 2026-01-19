Napoli doppio stop | Politano e Rrahmani out contro la Juve

Il Napoli comunica l’indisponibilità di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati nell’ultima partita contro il Sassuolo. Entrambi i giocatori saranno assenti nella prossima sfida contro la Juventus, a causa di problemi fisici. La società fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute dei calciatori e sulle tempistiche di recupero previste.

Doppio stop pesante in casa Napoli. Il club azzurro ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti per infortunio nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo. “ In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital ”. Il bollettino entra nel dettaglio degli esiti. “ Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra ”. E ancora, sulle condizioni del difensore. “ Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro ”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

