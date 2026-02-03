Napoli ragazza di 23 anni uccisa con una coltellata alla schiena | la giovane è morta dopo il ricovero in ospedale

Una ragazza di 23 anni è stata colpita con un coltello alla schiena e ha perso la vita poco dopo il ricovero all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli. La polizia indaga per chiarire cosa sia successo e chi abbia aggredito la giovane.

Una ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una.

