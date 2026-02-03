Ragazza uccisa con una coltellata alla schiena aveva 23 anni | dramma nel Napoletano

Una ragazza di 23 anni è morta stamattina dopo essere stata colpita con un coltello alla schiena. È successo nel quartiere Ponticelli, dove è stata trovata ferita e trasportata d’urgenza in ospedale. I soccorritori hanno tentato di salvarla, ma le ferite erano troppo gravi. Ora i carabinieri stanno cercando di capire cosa sia successo e chi abbia aggredito la giovane.

Dramma nel Napoletano. Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli.

