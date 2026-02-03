Donna di 23 anni uccisa a Napoli con coltellata alla schiena

Una donna di 23 anni è morta questa sera a Napoli dopo essere stata colpita con un coltello alla schiena. La ragazza è arrivata in ospedale in condizioni molto gravi e, nonostante i tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta. La polizia sta già indagando per capire cosa sia successo e se si tratti di un episodio di violenza o di un’aggressione.

NAPOLI, 3 Febbraio 2026 – Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Per ora non si conoscono altri dettagli. Indaga la Polizia di Stato.

