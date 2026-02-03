Ragazza di 22 anni uccisa a coltellate a Napoli morta durante il trasporto in ospedale

Una ragazza di 22 anni è stata colpita a morte con un coltello a Napoli Est. È stata subito portata in ospedale, ma le ferite sono risultate troppo gravi e poco dopo è morta durante il trasferimento a Villa Betania. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo e chi possa averla aggredita.

Una 22enne è stata ferita mortalmente a Napoli Est; portata d'urgenza a Villa Betania, è deceduta durante il trasporto. Indaga la Polizia di Stato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Est È morta a 25 anni Imani Smith, l’attrice de Il Re Leone: “Arrestato il compagno, l’ha uccisa a coltellate” Brindisi, bimba di 10 anni muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale dopo un malore Una tragica perdita scuote Brindisi: una bambina di 10 anni è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Francavilla Fontana, a seguito di un improvviso malore. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Est Argomenti discussi: Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico [FOTO]; Addio a Gaia, la 22enne originaria di Lucera morta dopo essere stata travolta da un treno - FoggiaToday; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Ospitaletto: marito picchia la moglie incinta di 4 mesi, indagini in corso. Annabella Martinelli, eseguita l’autopsia sul corpo della 22 enne: cos’è successo alla ragazzaIl tragico ritrovamento di Annabella Martinelli a Teolo solleva interrogativi sulla salute mentale giovanile. Scopri i dettagli dell'accaduto e le reazioni ... bigodino.it Moglie incinta picchiata nella casa in piazza, poi il marito sparisce nel nullaUna ragazza di 22 anni, incinta, è stata soccorsa nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, in piazza Roma a Ospitaletto. La giovane donna, che presentava evidenti escoriazioni al volto, è stata ... bresciatoday.it "Deputato questa brava ragazza si vanta pubblicamente del marito GIANNI SEQUINO in carcere da 7 anni per reati gravi di camorra. Si tratta del FIGLIO DI NICOLA SEQUINO dell’omonimo clan del Quartiere Sanità. Lei si vanta del marito come stesse innalza - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.