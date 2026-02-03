Napoli nuova lista serie A | incastro perfetto per Alisson e Giovane

Con la chiusura del mercato invernale, il Napoli ha ufficializzato la lista dei 25 giocatori per la Serie A. Tra i nomi spiccano Alisson e un giovane che potrebbe avere spazio in questa stagione. La squadra ha fatto alcune scelte mirate, pensando a un mix di esperienza e talento giovane per affrontare il campionato.

LISTA COMPLETA E STRATEGIA UNDER. Con la chiusura del mercato invernale, il Napoli ha ufficializzato la nuova lista dei 25 per la Serie A. Le cessioni di Lang e Lucca hanno liberato spazio vitale nella lista “Over 22” (massimo 17 giocatori), permettendo l’inserimento del nuovo acquisto Alisson Santos, che va a completare l’ultimo slot disponibile (17 su 17). Il secondo acquisto, Giovane (classe 2004), è stato registrato nella lista “Under 22” che è illimitata, non occupando posti preziosi. Tuttavia, il club guarda già al futuro con preoccupazione: dalla prossima stagione, sia Giovane che Hojlund perderanno lo status di Under, obbligando la società a tagliare due “Over” attuali per far loro posto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

