Calciomercato Napoli nuova idea per la fascia | tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli

Il Napoli sta valutando un possibile acquisto per la fascia sinistra, con un tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting. La società lavora per trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra, considerando diverse opzioni e formule di trasferimento. La trattativa rappresenta un’ipotesi concreta nell’ambito delle strategie di rafforzamento del mercato estivo.

La Juventus valuta nuove opzioni per rinforzare la fascia destra, con Belghali del Verona al centro delle attenzioni degli scout bianconeri.

