Alisson Santos, attaccante brasiliano dello Sporting, è stato inserito nella lista di Manna per il Napoli. La società partenopea valuta un eventuale prestito, anche se le recenti acquisizioni e la valutazione elevata del giocatore rendono la trattativa complessa. La scelta mira a rafforzare l’esterno sinistro della squadra, mantenendo un occhio attento alle possibilità di mercato.

Il Napoli punta un’ala brasiliana dello Sporting per rinforzare l’esterno sinistro, ma il prestito è complicato per la valutazione alta del giocatore e gli arrivi recenti in squadra. Tentativo per Alisson Santos dello Sporting. Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web: “ Nella sua ricerca di un esterno sinistro, il Napoli ci prova per Alisson Santos, ala offensiva classe 2002 dello Sporting. Lavori in corso per un prestito, con il club portoghese che ha una valutazione molto alta di lui. Da capire, innanzitutto, se dopo gli arrivi di Faye e Luis Guilherme lo lascerà partire. Il tentativo del Napoli, comunque, c’è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos è l’ultimo nome nella lista di Manna per l’attacco del Napoli (Di Marzio)

