Una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena a Napoli. La polizia sta lavorando senza sosta per trovare l’autore dell’aggressione. La giovane è stata colpita con un fendente e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta prima di arrivare in ospedale. I soccorritori l’hanno trovata tra le braccia dei presenti, ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia successo e identificare chi ha portato a questa tragedia.

E' spirata tra le braccia dei soccorritori, prima ancora che i sanitari del Pronto Soccorso di Villa betania, nella periferia est del capoluogo partenopeo, potessero fare qualcosa per tentare di salvarla. Immediata la segnalazione al numero di emergenza delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti agenti della Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Poche le notizie trapelate al momento, anche perché - da quanto risulta - la famiglia della giovane non era stata ancora avvertita dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, morta ragazza di 22 anni accoltellata alla schiena - indagini a tappeto della Squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli

Approfondimenti su Napoli Ragazza 22 anni

Una giovane di 22 anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere stata accoltellata alla schiena.

La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Ragazza 22 anni

Argomenti discussi: Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni: caduta l'aggravante della crudeltà per l'ex fidanzato; Cassano Irpino, ragazza di 19 anni muore nel sonno: silenzio e dolore ai funerali; Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, chiuse le indagini: per l’ex cade l’aggravante della crudeltà; Sharon Maccanico trovata morta: la 15enne irpina sotto le macerie della frana in Nuova Zelanda.

Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it

Napoli, ragazza di 23 anni uccisa con una coltellata alla schiena: la giovane è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva ... ilgazzettino.it

Le indagini sono state eseguite dagli agenti della quinta sezione investigativa, "Reati contro il patrimonio" della squadra mobile, coordinati dalla procura - facebook.com facebook

Sorpreso con un etto di cocaina, patteggia due anni e otto mesi. L'uomo era stato arrestato lo scorso dicembre dalla squadra mobile #ANSA x.com