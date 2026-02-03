Napoli lavori di restyling lungo corso Umberto | scatta il nuovo dispositivo traffico

A Napoli, da oggi e fino al 14 maggio 2027, cambia il traffico lungo corso Umberto. La polizia ha messo in campo un nuovo dispositivo temporaneo per permettere i lavori di manutenzione dello spartitraffico. La strada rimarrà chiusa o parzialmente bloccata in alcune zone, con divieti di sosta e deviazioni, per evitare problemi agli automobilisti e ai residenti. I lavori sono lunghi e l’obiettivo è migliorare la viabilità futura, ma nel frattempo il traffico si fa più complicato.

A partire da oggi, martedì 3 febbraio, e fino al 14 maggio 2027, è attivo un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso Umberto I per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico. Principali modifiche alla viabilità L'intervento prevede l'avanzamento del cantiere per fasi successive, a partire dall'incrocio con Piazza Garibaldi, ed i.

