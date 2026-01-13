Napoli rapinatori scatenati lungo corso Umberto | studente Erasmus picchiato e derubato di 30 euro

Da teleclubitalia.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, lungo corso Umberto, si sono verificati recenti episodi di rapina, tra cui quello di uno studente Erasmus tedesco di 22 anni. La vittima è stata aggredita e derubata di 30 euro mentre si trovava lungo il “Rettifilo”. Questi incidenti evidenziano le sfide legate alla sicurezza nelle aree urbane della città, sottolineando l'importanza di misure di prevenzione e tutela dei cittadini e dei visitatori.

Rapinato lungo il “Rettifilo”. Vittima uno studente tedesco di 22 anni in Italia per il progetto Erasmus. Il giovane passeggiava lungo corso Umberto a Napoli, verso le 22 di ieri, quando è stato avvicinato da due individui che, dopo averlo aggredito, lo avrebbero rapinato del portafogli con all’interno 30 euro. Napoli, rapinatori scatenati lungo corso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli rapinatori scatenati lungo corso umberto studente erasmus picchiato e derubato di 30 euro

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapinatori scatenati lungo corso Umberto: studente Erasmus picchiato e derubato di 30 euro

Leggi anche: Studente in Erasmus a Napoli picchiato e rapinato in centro: violenza in corso Umberto

Leggi anche: Corso Umberto, aggredito e rapinato un 22enne studente tedesco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.