Napoli rapinatori scatenati lungo corso Umberto | studente Erasmus picchiato e derubato di 30 euro

A Napoli, lungo corso Umberto, si sono verificati recenti episodi di rapina, tra cui quello di uno studente Erasmus tedesco di 22 anni. La vittima è stata aggredita e derubata di 30 euro mentre si trovava lungo il “Rettifilo”. Questi incidenti evidenziano le sfide legate alla sicurezza nelle aree urbane della città, sottolineando l'importanza di misure di prevenzione e tutela dei cittadini e dei visitatori.

Rapinato lungo il “Rettifilo”. Vittima uno studente tedesco di 22 anni in Italia per il progetto Erasmus. Il giovane passeggiava lungo corso Umberto a Napoli, verso le 22 di ieri, quando è stato avvicinato da due individui che, dopo averlo aggredito, lo avrebbero rapinato del portafogli con all’interno 30 euro. Napoli, rapinatori scatenati lungo corso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, rapinatori scatenati lungo corso Umberto: studente Erasmus picchiato e derubato di 30 euro Leggi anche: Studente in Erasmus a Napoli picchiato e rapinato in centro: violenza in corso Umberto Leggi anche: Corso Umberto, aggredito e rapinato un 22enne studente tedesco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quattro rapine identiche, avvenute nel centro storico di Napoli Come vittime venivano scelti dei giovani che stavano rincasando, venivano bloccati in strada, minacciati con le armi e costretti a consegnare tutto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.