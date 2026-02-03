Napoli la 22enne Ilenia Musella uccisa a coltellate | fratello principale sospettato irreperibile

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita a morte a Napoli nel primo pomeriggio di ieri. È stata accoltellata più volte alla schiena e ora la polizia cerca il fratello, sospettato principale, che è irreperibile. La famiglia è sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica e trovare il responsabile.

Una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata uccisa a Napoli con diverse coltellate alla schiena nel pomeriggio del 3 febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta in circostanze ancora da chiarire all’interno del rione Conocal, zona di case popolari nel quartiere Ponticelli. La vittima e il luogo del delitto. Ilenia Musella viveva in via Chiaro di Luna, a pochi minuti d’auto dall’ospedale Villa Betania. La giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con più fendenti, forse durante una lite familiare. La Polizia non esclude che la colluttazione sia avvenuta all’aperto, nei pressi dell’abitazione della vittima, in un’area sprovvista di sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Napoli, Ilenia Musella uccisa a coltellate: tensione davanti all'ospedale - facebook.com facebook