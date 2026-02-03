Napoli Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena Auto scarica il corpo in ospedale e si allontana

Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita con una coltellata alla schiena. Dopo l’aggressione, l’autista di un’auto ha scaricato il corpo nel vicino ospedale Villa Betania e si è allontanato subito dopo. Ilenia è arrivata in condizioni gravi e, nonostante i soccorsi, è morta nel pomeriggio. La polizia indaga sui motivi e sui responsabili di questa violenta aggressione.

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo le ultime informazioni, aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Sono stati sentiti i familiari e gli amici della giovane, che risiedeva nel rione Conocal. Intanto, decine di persone si sono riunite all'ingresso dell'ospedale. Non si sono verificati per il momento episodi di disordine. La situazione viene tenuta sotto controllo da Polizia e carabinieri. Chi era Ilenia Musella La ragazza, secondo quanto si apprende, è stata portata già deceduta in ospedale da alcune persone a bordo di un'auto, che poi si sono allontanate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Auto scarica il corpo in ospedale e si allontana» Approfondimenti su Napoli Ponticelli Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: il corpo della 22enne portato in ospedale a bordo di un'auto Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata trovata ferita e portata d’urgenza al Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedale Una ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, a Napoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Ponticelli Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it Ilenia Musella uccisa a coltellate a Napoli, abitava nel Parco Conocal di PonticelliTragedia nel pomeriggioa Napoli. Ilenia Musella, 22 anni, residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli, è deceduta presso l’ospedale Villa Betania dopo essere giunta al pronto soccorso con una ... internapoli.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.