Napoli Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena | la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedale

Una ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo le ultime informazioni, aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Chi era Ilenia Musella La ragazza, come riporta il Mattino, si chiamava Ilenia Musella ed era residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli. La vittima, secondo quanto si apprende, è stata portata in ospedale da alcune persone a bordo di un'auto, che poi si sono allontanate. La Polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, sta cercando di identificare il veicolo per rintracciare coloro che hanno condotto la 23enne a Villa Betania. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

