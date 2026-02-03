Napoli Ilenia Musella accoltellata alla schiena | morta in ospedale | Scaricata in pronto soccorso da un' auto poi scappata

Una ragazza di 22 anni è morta in ospedale dopo essere stata accoltellata alle spalle. È stata portata in pronto soccorso da un’auto, scaricata in strada e poi fatta salire di nuovo in ambulanza. La lite che ha scatenato l’aggressione si è conclusa con il sangue e un’aggressione improvvisa. La polizia sta cercando di capire chi fosse alla guida dell’auto e cosa sia successo davvero.

La 22enne Ilenia Musella è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena. La giovane sarebbe stata aggredita alle spalle da una persona al momento non ancora identificata. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, alla periferia di Napoli, la giovane avrebbe però perso la vita durante il trasporto o comunque appena arrivata in pronto soccorso. La polizia indaga sui fatti. Secondo le prime informazioni, per il momento frammentarie, la vittima sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate., Viveva proprio nel quartiere Ponticelli, nel rione Conocal, Ilenia Musella. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata coinvolta in una lite avvenuta per strada, al culmine della quale sarebbe stata aggredita.

