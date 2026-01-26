Un giovane di 28 anni di Torrecuso è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver sparato un colpo di pistola a salve all’esterno di un locale pubblico a Foglianise. L’episodio, avvenuto recentemente, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e del divieto di utilizzare armi anche a salve in luoghi pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 28enne di Torrecuso e stato denunciato dai Carabinieri in stato di libertà per aver esploso un colpo di pistola a salve in aria all’ esterno di un locale pubblico a Foglianise. Il fatto è accaduto la scorsa notte. Il colpo di pistola, sebbene a salve ed indirizzato verso il cielo, ha comprensibilmente destato l’allarme tra gli astanti che hanno avvertito i Carabinieri della locale Stazione. Avviate le indagini, ascoltato i testimoni e visionate le telecamere di sorveglianza presenti nell’area, i militari sono riusciti a risalire al presunto autore dello sparo che è risultato residente appunto a Torrecuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Spara un colpo di pistola davanti un locale: 28enne sannita denunciato dai carabinieri

