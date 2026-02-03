Napoli cresce l' ottimismo per Di Lorenzo E anche Gattuso spera

A Napoli cresce l’ottimismo intorno a Di Lorenzo. Il consulto a Roma ha dato nuova fiducia e il capitano vuole tornare in campo per i playoff dell’Italia. Intanto, a Napoli, Alisson si gode il momento e dice che essere lì è un sogno. La città spera che entrambi riescano a recuperare e a tornare presto in forma.

Ricomincia da Roma la rincorsa del Napoli. Da Villa Stuart, per la precisione. Dal sospiro di sollievo di Giovanni Di Lorenzo al sorriso di Alisson Santos, l'uomo che dovrà accendere la fase offensiva di Antonio Conte. I due si sono incrociati per qualche minuto nella clinica romana: il tempo di una rapida presentazione e chissà, magari qualche consiglio del capitano al brasiliano che a ottobre spaventò il Maradona da avversario. Napoli è pronta ad abbracciarlo, ad esaltarsi con i suoi strappi e i suoi dribbling. Di Lorenzo lo guarderà dalla tribuna per un mesetto, poi conta di tornare in campo, per spingere il Napoli verso l'obiettivo Champions.

