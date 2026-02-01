Arrivano buone notizie sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Secondo le prime valutazioni, l’infortunio non sarebbe grave come si temeva, e potrebbe trattarsi di una distorsione di secondo grado. Nei prossimi giorni, i medici di Villa Stuart effettueranno nuovi esami per fare chiarezza. La società, intanto, mantiene un certo ottimismo e spera di avere il difensore subito a disposizione.

"> Sky Sport: possibile distorsione di secondo grado, attesi nuovi esami a Villa Stuart Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini di Sky Sport, l’infortunio riportato dal capitano del Napoli potrebbe essere meno grave rispetto alle prime sensazioni emerse a caldo dopo la gara con la Fiorentina. «Continuiamo a raccogliere segnali positivi sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo – ha spiegato Ugolini su Sky Sport – dalle informazioni che abbiamo raccolto si tratterebbe di una distorsione di secondo grado». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Di Lorenzo, filtra ottimismo: infortunio meno grave del previsto

Approfondimenti su Di Lorenzo

L'infortunio di Saelemaekers preoccupa i tifosi del Milan in vista della partita contro la Roma.

Un aggiornamento positivo arriva dall'infortunio di Calhanoglu, con indicazioni di ottimismo da parte della dirigenza dell'Inter.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Di Lorenzo

Argomenti discussi: Infortunati Fantacalcio, asta di riparazione: quando tornano Vlahovic, De Bruyne, Dumfries, Neres, Anguissa, Kone, Calhanoglu, Barella, Zaniolo, Zanoli, Politano, Collocolo, Cuadrado, Camarda, Dovbyk, Diao, Folorunsho, Berisha, Suzuki, Gimenez e i tempi; La Cremo prosegue il lavoro in vista dell'Inter, ma gli infortuni incidono e non poco; Insigne sorprende tutti: ecco quale sarà la sua squadra; È cominciato il conto alla rovescia per il rinnovo di Mike Maignan.

Juventus, filtra ottimismo per il rinnovo di Yildiz: quando scade il contratto, l'ingaggio e il sondaggio del ChelseaKenan Yildiz è l'oro della Juve. Il giocatore intorno al quale i bianconeri vogliono costruire un progetto vincente e continuo negli anni. Un 2005 già titolare e con ampi margini di miglioramento, ha ... calciomercato.com

"Voglio giocare in questa squadra". Filtra la preferenza di Lorenzo Lucca Leggi qui areanapoli.it/share/618984/ - facebook.com facebook

#Napoli in ansia per le condizioni di #DiLorenzo Bruttissimo infortunio contro la #Fiorentina x.com