Inter News 24 Nazionale, il CT Gattuso presente in tribuna per assistere alla sfida di Serie A tra Milan e Lazio! Le ultime sulla sfida di San Siro. San Siro si prepara ad ospitare Milan-Lazio, una partita che promette grande emozione e coinvolgimento per i tifosi, con oltre 72.000 spettatori previsti, seppur senza raggiungere il sold-out completo. L’entusiasmo post-derby ha galvanizzato il pubblico, con una prevendita che ha visto una rapida vendita dei biglietti. La forte affluenza di tifosi rossoneri e biancocelesti sottolinea l’importanza del match, con i supporter pronti a sostenere la propria squadra fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nazionale, l’entusiasmo cresce per il match di San Siro! Anche Gattuso e la sua delegazione a Milano per la sfida dei rossoneri