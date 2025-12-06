Controlli a tappeto dei carabinieri nel Pescarese | 2 patenti ritirate e 3 persone denunciate una per maltrattamenti

Controlli straordinari dei carabinieri nei comuni della provincia negli ultimi giorni: 325 persone identificate e 220 veicoli controllati per l’accertamento della violazione al codice della strada che hanno portato al ritiro di due patenti, ma anche denunce per reati che vanno dai maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

Operazione "Alto Impatto", maxi operazione interforze ad Avezzano: La Polizia arresta uno spacciatore, altri sequestri e controlli a tappeto. La sicurezza è una priorità https://www.terremarsicane.it/operazione-alto-impatto-maxi-operazione-interforze-ad-avez - facebook.com Vai su Facebook

Marigliano. Controlli a tappeto per la sicurezza stradale laprovinciaonline.info/marigliano-con… Vai su X

Controlli a tappeto dei Carabinieri: identificate oltre 100 persone, arrestato giovane spacciatore - Ecco il bilancio dei controlli dei Carabinieri a Grosseto e in provincia di Grosseto, con un arresto ad Orbetello ... Segnala grossetonotizie.com

Controlli a tappeto dei Carabinieri in Val d’Agri: denunce per guida alterata, identità false e truffa online - Nel quadro di una strategia operativa volta a garantire la sicurezza reale e percepita attraverso una presenza capillare e costante sul territor ... Da ivl24.it

Pescara, controlli a tappeto dei Carabinieri: 2 arresti e 2 denunce tra città e provincia - Prosegue costante l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Secondo abruzzonews24.com

Controlli a tappeto nel Potentino: sequestri di droga e due arresti - Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha disposto una strategica e capillare intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territo ... Lo riporta ivl24.it

Controlli a tappeto nel weekend. Polizia e carabinieri in campo - Strade sicure nelle notti del week end in Val Bisenzio e controlli nei locali notturni in città che hanno portato all’individuazione di cittadini irregolari. Lo riporta lanazione.it

Aziende, controlli a tappeto dei carabinieri: 48 su 61 lavoratori non in regola, sanzioni per oltre 38mila euro - Su 61 lavoratori controllati in 18 aziende ispezionate, ben 48 sono risultati non in regola: 41 per violazioni contrattuali e 7 totalmente “in nero”, di cui 3 extracomunitari regolarmente soggiornanti ... Segnala unionesarda.it