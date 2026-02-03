Napoli colpo sul futuro | ufficiale Pereyra dal Boca

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Milton Pereyra dal Boca Juniors. Il giovane attaccante argentino, nato nel 2008, ha firmato il suo primo contratto con il club partenopeo. La società azzurra punta molto su questa promessa e spera di vederlo presto in azione tra le fila della prima squadra.

Il Napoli ha chiuso per Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008, prelevato dal Boca Juniors. Il giocatore è già in Italia per la firma e l’inizio del percorso in azzurro. Prima punta moderna, 1,76 metri, Pereyra abbina rapidità, attacco dello spazio e freddezza in area. Cresciuto nella cantera degli Xeneizes, partendo dal calcio a 7, si è evoluto in un numero 9 puro, capace di giocare di sponda e finalizzare con continuità. Compirà 18 anni il 13 maggio. Investimento mirato sul vivaio: il Napoli si assicura un talento che guarda in alto e sogna di seguire le orme del suo idolo, Lionel Messi.🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Napoli si prepara a rinforzarsi con un giovane talento proveniente dal Boca Juniors.

Il Napoli si prepara ad accogliere Milton Pereyra dal Boca Juniors.

