Boga si rivolge ai tifosi della Juventus: “Non vedo l’ora di vederli allo stadio”. Dopo aver firmato il contratto, il nuovo attaccante bianconero ha voluto salutare i supporter con un messaggio diretto, lasciando intuire il suo entusiasmo per l’esordio con la maglia della Juventus.

Boga manda un messaggio ai tifosi della Juventus: le sue prime dichiarazioni da calciatore bianconero dopo la firma sul contratto. L’entusiasmo per l’ultimo colpo di mercato della Juventus corre veloce sul web e infiamma immediatamente la tifoseria. Pochi istanti dopo l’ufficialità del suo trasferimento in prestito dal Nizza, Jeremie Boga ha voluto mettersi subito in contatto con il suo nuovo mondo, abbattendo le distanze attraverso i canali digitali del club. L’ esterno d’attacco, arrivato a Torino con un blitz condotto magistralmente dall’amministratore delegato Damien Comolli e dal direttore sportivo Marco Ottolini, ha affidato a un breve ma significativo video selfie pubblicato sull’ account X ufficiale della società le sue prime sensazioni da giocatore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Boga manda un messaggio ai tifosi della Juventus: «Non vedo l'ora di vedervi allo stadio» – VIDEO

La Juventus ha scelto il vice Yildiz, per Jeremie Boga una grande chance dopo qualche stagione opaca. - facebook.com facebook