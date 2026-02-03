napoli 23enne uccisa con una coltellata alla schiena

Questa mattina a Napoli una ragazza di 23 anni è stata trovata morta con una ferita da arma da taglio alla schiena. La polizia è intervenuta subito all’ospedale Villa Betania, dove la giovane era arrivata in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e chi possa averla colpita.

Una giovane donna accoltellata e uccisa oggi a Napoli. È accaduto nel pomeriggio, quando personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l’ospedale Villa Betania a seguito della segnalazione di una ragazza giunta con una ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo, la 22enne è deceduta. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono. “È una situazione grave, è una tragedia. E questa tragedia va letta. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia”, ha detto il prefetto di Napoli, all’uscita del vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la Carità, commentando l’episodio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

