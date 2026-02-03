23enne uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena E' morta in ospedale poco dopo il ricovero

Una ragazza di 23 anni è morta questa sera all’ospedale Villa Betania di Napoli. È stata colpita con un coltello alla schiena e, nonostante i soccorsi, è spirata poco dopo il ricovero. La polizia indaga sull’accaduto per capire cosa sia successo e chi abbia agito.

Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Indaga la Polizia di Stato. Per ora non si conoscono altri dettagli.

