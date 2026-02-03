Napoli 23enne uccisa con una coltellata alla schiena Caccia al fratello

La polizia di Napoli sta cercando il fratello di Ilenia Musella, la 23enne uccisa con una coltellata alla schiena questo pomeriggio. La giovane è morta poco dopo l’aggressione, avvenuta in strada. Gli inquirenti stanno lavorando per capire cosa abbia portato a questa tragedia e per trovare il fratello, ritenuto coinvolto. La città è sotto choc per questa ancora misteriosa vicenda.

Si cerca il fratello della giovane di 23 anni, Ilenia Musella, morta questo pomeriggio dopo essere stata accoltellata alla schiena, a Napoli. Il giovane si è reso irreperibile dopo il delitto, avvenuto, si ipotizza, per una lite familiare. La giovane era arrivata in condizioni disperate nell’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli. A portarla alcune persone a bordo di un’auto, che poi si sono allontanate. «Lasciata in ospedale». La Polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, avrebbe individuato l’auto su cui la giovane è stata portata a Villa Betania. Repubblica riferisce che gli accompagnatori della giovane erano cittadini del parco “Conocal”, del rione a nord est del capoluogo campano.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Napoli Uccisa Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale», caccia al fratello Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena. Napoli, 23enne uccisa con una coltellata alla schiena Questa mattina a Napoli una ragazza di 23 anni è stata trovata morta con una ferita da arma da taglio alla schiena. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Uccisa Argomenti discussi: We are the cool family il claim dei wine awards 2026 di food and travel italia; Fs Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano: salgono da sei a dieci i collegamenti settimanali? per ciascuna direzione. Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it Napoli, ventiduenne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratelloPicchiata e poi colpita con una lama: qualcuno l’ha portata in ospedale a bordo di un’auto ma ha fatto perdere le sue tracce ... unionesarda.it Una 23enne è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena. La giovane sarebbe stata aggredita alle spalle da una persona al momento non ancora identificata. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, alla periferia di Napoli, la giovane avrebbe per - facebook.com facebook

