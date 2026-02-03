Napoli 23enne uccisa con una coltellata alla schiena Caccia al fratello

Da open.online 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Napoli sta cercando il fratello di Ilenia Musella, la 23enne uccisa con una coltellata alla schiena questo pomeriggio. La giovane è morta poco dopo l’aggressione, avvenuta in strada. Gli inquirenti stanno lavorando per capire cosa abbia portato a questa tragedia e per trovare il fratello, ritenuto coinvolto. La città è sotto choc per questa ancora misteriosa vicenda.

Si cerca il fratello della giovane di 23 anni, Ilenia Musella, morta questo pomeriggio dopo essere stata accoltellata alla schiena, a Napoli. Il giovane si è reso irreperibile dopo il delitto, avvenuto, si ipotizza, per una lite familiare. La giovane era arrivata in condizioni disperate nell’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli. A portarla alcune persone a bordo di un’auto, che poi si sono allontanate. «Lasciata in ospedale». La Polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, avrebbe individuato l’auto su cui la giovane è stata portata a Villa Betania. Repubblica riferisce che gli accompagnatori della giovane erano cittadini del parco “Conocal”, del rione a nord est del capoluogo campano.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Uccisa

Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale», caccia al fratello

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena.

Napoli, 23enne uccisa con una coltellata alla schiena

Questa mattina a Napoli una ragazza di 23 anni è stata trovata morta con una ferita da arma da taglio alla schiena.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Uccisa

Argomenti discussi: We are the cool family il claim dei wine awards 2026 di food and travel italia; Fs Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano: salgono da sei a dieci i collegamenti settimanali? per ciascuna direzione.

napoli 23enne uccisa conNapoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it

napoli 23enne uccisa conNapoli, ventiduenne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratelloPicchiata e poi colpita con una lama: qualcuno l’ha portata in ospedale a bordo di un’auto ma ha fatto perdere le sue tracce ... unionesarda.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.