Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena | si indaga in ambito familiare

Una giovane donna di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita da una coltellata alla schiena e ha perso la vita nel pomeriggio di martedì a Napoli. La ragazza è arrivata all’ospedale Villa Betania di Ponticelli in condizioni gravissime, poco dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine indagano soprattutto in ambito familiare, ma ancora nessuna pista esclusa.

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli poco dopo essere giunta all'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, con una ferita da arma da taglio alla schiena. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Squadra mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell'Upgsp della Questura di Napoli, che hanno avviato le indagini. La ragazza viveva nel quartiere. A trasportarla ragazza in ospedale, stando a quanto si apprende, sarebbe stata un'auto privata. La Squadra Mobile di Napoli indaga sulla morte di Ilenia Musella, la 22enne arrivata al pronto soccorso con una ferita da coltello alla schiena e deceduta poco dopo.

