Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena

Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli. È arrivata all’ospedale Villa Betania con una ferita da arma da taglio alla schiena, ma gli sforzi dei medici non sono bastati a salvarla. La polizia ha avviato le indagini per cercare di capire cosa sia successo.

Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli poco dopo essere giunta all'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, con una ferita da arma da taglio alla schiena. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Squadra mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell'Upgsp della Questura di Napoli, che hanno avviato le indagini. La ragazza viveva nel quartiere. A trasportarla ragazza in ospedale, stando a quanto si apprende, sarebbe stata un'auto privata.

