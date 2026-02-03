Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena | Scaricata davanti all' ospedale

Questa mattina a Napoli una giovane di 22 anni, Ylenia Musella, è stata colpita con un coltello alla schiena. È stata trovata davanti all’ospedale Villa Betania, nel quartiere di Ponticelli, dove i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La ragazza è morta poco dopo, nonostante i tentativi di rianimarla. La polizia indaga sui motivi e sull’identità dell’aggressore.

È morta poco dopo il suo arrivo in ospedale Ylenia Musella, 22 anni, residente nel rione Conocal di Ponticelli alla periferia Est di Napoli. La giovane è stata ferita mortalmente con una coltellata alla schiena nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, ed è deceduta nonostante i tentativi dei medici dell'emergenza di salvarle la vita. La Polizia di Stato è intervenuta presso l'ospedale Villa Betania in seguito alla segnalazione dell'arrivo di una ragazza con una grave ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo il ricovero, la 22enne, classe 2003, è spirata. Secondo le prime informazioni, Ylenia Musella è stata portata all'ospedale Evangelico a bordo di un'auto privata, prima del successivo intervento delle forze dell'ordine.

