Napoli 22enne uccisa con coltellate alla schiena

Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio a Napoli dopo essere arrivata al Villa Betania con una ferita da arma da taglio alla schiena. La giovane è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sulla vicenda, ma al momento non ci sono ancora dettagli certi su cosa sia successo o sui motivi dietro l’agguato.

Una ragazza di 22 anni è morta nel pomeriggio di martedì a Napoli poco dopo essere giunta all'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, con una ferita da arma da taglio alla schiena. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Squadra mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell'Upgsp della Questura di Napoli, che hanno avviato le indagini. La ragazza viveva nel quartiere. A trasportarla ragazza in ospedale, stando a quanto si apprende, sarebbe stata un'auto privata.

