Nancy Brilli e l'amore | Sono single e un po' zitella mio figlio è preoccupato Gli incontri mi annoiano

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nancy Brilli ha condiviso alcuni aspetti della sua vita sentimentale, affermando di essere attualmente single e un po' zitella. Ha anche rivelato che suo figlio è preoccupato per questa situazione e che, al momento, gli incontri le risultano poco stimolanti. Queste parole offrono uno sguardo sincero sulla quotidianità dell’attrice, tra momenti di riflessione e la volontà di vivere con serenità il proprio percorso personale.

Nancy Brilli ha parlato della sua vita sentimentale attuale: "Faccio la vita da single e mio figlio è preoccupato. Sono un po' zitella, mi annoio dopo un po'". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ainett Stephens, l’ex Gatta Nera: “Hanno diagnosticato l’autismo a mio figlio, mi è crollato il mondo addosso”

Leggi anche: Elodie chiude il concerto in lacrime: “Adesso mi fermo per un po’, ce l’ho messa tutta”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.