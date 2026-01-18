Nancy Brilli e l'amore | Sono single e un po' zitella mio figlio è preoccupato Gli incontri mi annoiano
Nancy Brilli ha condiviso alcuni aspetti della sua vita sentimentale, affermando di essere attualmente single e un po' zitella. Ha anche rivelato che suo figlio è preoccupato per questa situazione e che, al momento, gli incontri le risultano poco stimolanti. Queste parole offrono uno sguardo sincero sulla quotidianità dell’attrice, tra momenti di riflessione e la volontà di vivere con serenità il proprio percorso personale.
Nancy Brilli ha parlato della sua vita sentimentale attuale: "Faccio la vita da single e mio figlio è preoccupato. Sono un po' zitella, mi annoio dopo un po'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
TEATRO - Con uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, mercoledì 28 gennaio (ore 21) sul palco del Teatro Dragoni di Meldola torna in scena Nancy Brilli, protagonista de "Il Padrone", interpretato insieme a Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga per la reg - facebook.com facebook
"Il padrone": Nancy Brilli protagonista al Teatro degli Industri - x.com
