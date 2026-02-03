Elon Musk fonde SpaceX e xAI | La Terra non basta più costruiremo data center nello spazio

Elon Musk ha annunciato di aver unito le forze tra SpaceX e xAI. L’obiettivo è costruire data center nello spazio, perché la Terra ormai non basta più. Musk punta a vincere la corsa all’intelligenza artificiale con questa mossa audace.

L'uomo più ricco del mondo ha unito le sue due più grandi aziende. L'obiettivo? Vincere la corsa all'intelligenza artificiale sviluppando data center nello spazio. La persona in questione, neanche a dirlo, è Elon Musk, che ha deciso di far acquisire a SpaceX un'altra azienda di sua proprietà, xAI, per 250 miliardi di dollari. Lo rivela il Financial Times, secondo cui la nuova società risultante dalla fusione dei due marchi avrà un valore stimato di 1,25 trilioni di dollari. La fusione voluta da Elon Musk. La mossa di Elon Musk arriva in un contesto di crescente competizioni tra i colossi delle Big Tech per accaparrarsi una quota sempre più rilevante del mercato dell'intelligenza artificiale.

