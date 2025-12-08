SEGNALAZIONE | Rifiuti e immondizia in viale Mecenate

In Viale Mecenate la situazione dei rifiuti e dell'immondizia sta peggiorando, come evidenziato dalla foto. Nonostante le segnalazioni al Comune e a Sei Toscana, i problemi persistono, con scarichi di oggetti ingombranti e rifiuti abbandonati che contribuiscono al degrado dell'area.

Abito in Viale Mecenate, e come si vede dalla foto la situazione è sempre peggio. Mia moglie ha scritto anche al Comune e a Sei Toscana, qualche giorno fa, quando hanno scaricato un computer, una bombola del gas e uno stendino. Da quando hanno tolto i cassonetti per fare la rotatoria, sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Via Caggiano, la segnalazione di alcuni residenti Una traversa che dovrebbe raccontare la bellezza del centro cittadino… e invece, agli occhi di residenti e passanti, appare sempre più sporca e invasa dai rifiuti, soprattutto nei fine settimana. ? Una situazi - facebook.com Vai su Facebook

Immondizia nel Parco Negretti dopo un trasloco, i residenti: "Abbiamo chiamato tutti, ma nessuno interviene" - Sacchi neri, oggetti abbandonati e perfino pile nel terreno dopo un trasloco: la segnalazione arriva a QuiComo come “ultima speranza” ... quicomo.it scrive