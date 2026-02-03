Mpetshi Perricard sbaglia e si colpisce l’occhio con la pallina | infortunio surreale a Montpellier

Durante il match all’ATP 250 di Montpellier, Giovanni Mpetshi-Perricard ha avuto un incidente incredibile. Sbaglia un colpo e si colpisce l’occhio con la pallina. Subito si ferma e si ritira dal torneo, visibilmente dolorante. Un infortunio che ha sorpreso tutti, anche perché è stato causato da un errore banale durante il gioco.

Giovanni Mpetshi-Perricard si è dovuto ritirare all'ATP 250 di Montpellier a causa di un infortunio all'occhio, patito nella partita con Gea. Un infortunio che si è procurato da solo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Montpellier Tennis ATP Montpellier 2026, risultati 2 febbraio: avanza Mannarino, costretto al ritiro Mpetshi Perricard Si conclude la prima giornata degli Open Occitanie a Montpellier. ATP Auckland 2026, Borges e Mpetshi Perricard avanzano. Monfils saluta la Nuova Zelanda Ad Auckland, la giornata di tennis ha visto avanzare Borges e Mpetshi Perricard nel torneo ATP 2026, mentre Monfils ha concluso la sua partecipazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Montpellier Tennis Incredibile a Montpellier: Mpetshi Perricard si colpisce a un occhio e si ritira [VIDEO]Tennis - ATP | Ha del clamoroso (e del pericoloso) quanto accaduto al primo turno dell'ATP 250 di Montpellier, con Giovanni Mpetshi Perricard che si fa male all'occhio tentando una volée in allungo ed ... ubitennis.com Incredibile a Montpellier: ritiro tragicomico per Mpetshi PerricardIl francese si è accidentalmente tirato una pallina in un occhio nel tentativo di effettuare una volée A dir poco rocambolesco quello che è avvenuto durante il match di primo turno dell’ATP 250 di Mon ... tennisitaliano.it Incredibile a Montpellier: Mpetshi Perricard si colpisce a un occhio e si ritira [VIDEO] x.com Ha del clamoroso (e del pericoloso) quanto accaduto al primo turno dell'ATP 250 di Montpellier, con Giovanni Mpetshi Perricard che si fa male all'occhio tentando una volée in allungo ed è costretto al ritiro - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.