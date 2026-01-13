ATP Auckland 2026 Borges e Mpetshi Perricard avanzano Monfils saluta la Nuova Zelanda

Ad Auckland, la giornata di tennis ha visto avanzare Borges e Mpetshi Perricard nel torneo ATP 2026, mentre Monfils ha concluso la sua partecipazione. Le condizioni di gioco, caratterizzate da vento, hanno reso le sfide più impegnative per i partecipanti. La manifestazione prosegue sotto un clima di attesa e attenzione, con gli atleti pronti a confrontarsi nelle prossime fasi del torneo.

Giornata di incontri intensa ad Auckland (Nuova Zelanda). Le condizioni sono risultate complicate per i giocatori, a causa del vento che ha influenzato le prestazioni. Il portoghese Nuno Borges ha affrontato una partita difficile contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. La testa di serie n.8 ha prevalso sul sudamericano (n.61 del mondo) con il punteggio di 7-5 3-6 7-6 (2) in 2 ore e 30 minuti di gioco. Negli ottavi di finale, Borges affronterà l'americano Eliot Spizzirri, vincitore contro il francese Adrian Mannarino. Con 22 ace, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.63 ATP) ha sconfitto lo spagnolo Roberto Bautista Agut

