MotoGP Francesco Bagnaia ottimista | Primo approccio positivo con la GP26 siamo contenti

Sensazioni positive e cauto ottimismo per Francesco Bagnaia al termine del test ufficiale di Valencia andato in scena ieri al circuito Ricardo Tormo di Cheste in preparazione del Mondiale MotoGP 2026. Pecco ha chiuso la giornata in decima posizione assoluta a 358 millesimi dalla vetta senza riuscire però ad effettuare un vero time-attack, trovando comunque un buon feeling ed un ottimo passo con la prima versione della Ducati Desmosedici GP26. " Sicuramente è stata una buona giornata da subito. Siamo riusciti a lavorare bene ed il primo approccio alla moto 2026 è stato positivo, quindi siamo contenti.

