A Sepang, Fabio Quartararo ha subito una caduta che gli ha fratturato il dito medio della mano destra. I test ufficiali sono già finiti per lui, e il francese non parteciperà alle ultime due giornate. La sua presenza in pista si ferma qui, lasciando incerte le sue condizioni per le prossime gare.

Sono più gravi del previsto le conseguenze della caduta odierna a Sepang di Fabio Quartararo, che si è fratturato il dito medio della mano destra e non prenderà parte alle ultime due giornate dei test collettivi ufficiali MotoGP in Malesia. Il pilota francese della Yamaha preferisce fare rientro in Europa e riposarsi in vista della trasferta in Thailandia che aprirà ufficialmente la nuova stagione, dopo aver girato a differenza dei titolari delle altre Case anche durante i due giorni conclusivi dello shakedown andato in scena lo scorso weekend sempre sul tracciato malese. “ Il braccio è un po’ dolorante, ma il dito è rotto, quindi abbiamo deciso di non proseguire i test nei prossimi due giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo si è rotto un dito della mano. Test già finiti per il francese a Sepang

Il primo giorno di test a Sepang è cominciato con Marc Marquez che si è subito distinto.

MotoGP | Sepang: brutta caduta per Quartararo, test finiti e Yamaha rimandataNon è iniziato nel migliore dei modi il 2026 di Fabio Quartararo, che dopo una brutta caduta alla curva 5 del Sepang International Circuit, dovrà rinunciare alla seconda e terza giornata di test IRTA. motograndprix.motorionline.com

Quartararo è caduto violentemente in curva 5 a Sepang, riportando la frattura di un dito: rientrerà nei test di BuriramI test di Sepang sono già finiti per Fabio Quartararo: il francese si ferma in via precauzionale dopo la caduta che lo ha visto protagonista al mattino. motorbox.com

E l’Italia dov’è L’interrogativo sul mercato della MotoGP è in copertina su Motosprint 5, in edicola da oggi, con gli sviluppi legati a Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Jorge Martin, in attesa di capire il futuro degli italiani e soprattutto Pecco B - facebook.com facebook

#MotoGP #SepangTest Riassunto e note salienti della mattinata di prove del Day 1 Brutta caduta per Fabio Quartararo verso la Genting (curva 5). Per fortuna "solo" qualche botta, nessuna frattura e dovrebbe tornare in azione nel pomeriggio; Tempi: A x.com